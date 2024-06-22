Кардиолог назвал симптомы, при которых необходимо сделать УЗИ шеи
Кардиолог Степанова: УЗИ шеи нужно делать при шуме в ушах и нарушении памяти
Постоянные головная боль, шум в ушах и нарушение памяти являются показаниями для проведения УЗИ шеи. Об этом рассказал врач-кардиолог Максим Степанов "Газете.ru". По словам специалиста, в этой части тела располагаются сосуды и артерии, которые необходимо обследовать в случае вышеперечисленных симптомов.
"На необходимость проведения УЗИ сосудов шеи указывают постоянные или регулярные головные боли, особенно в области шеи и затылка. На нарушения тока крови по сосудам головного мозга могут указывать головокружения, шум в ушах или нарушения равновесия. При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии", — разъяснил специалист.
Степанов отметил, что обследование должен назначить врач, потому что такие проблемы — это повод для обращения в медучреждение. Он также подчеркнул, что раннее обнаружение проблем в кровеносной системе позволяет предотвратить развитие серьёзных осложнений. УЗИ может показать наличие атеросклеротической бляшки, установить степень сужения сосудов, а также определить анатомические особенности, которые могут стать причиной плохого самочувствия.
Ранее невролог рассказал, что не стоит увлекаться употреблением анальгетиков для снятия головной боли. Пить обезболивающее специалист советует не чаще двух раз в неделю. Если боль регулярная — лучше обратиться к врачу, чтобы искоренить проблему.
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