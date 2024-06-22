Кардиолог назвал симптомы, при которых необходимо сделать УЗИ шеи

Постоянные головная боль, шум в ушах и нарушение памяти являются показаниями для проведения УЗИ шеи. Об этом рассказал врач-кардиолог Максим Степанов "Газете.ru". По словам специалиста, в этой части тела располагаются сосуды и артерии, которые необходимо обследовать в случае вышеперечисленных симптомов.

"На необходимость проведения УЗИ сосудов шеи указывают постоянные или регулярные головные боли, особенно в области шеи и затылка. На нарушения тока крови по сосудам головного мозга могут указывать головокружения, шум в ушах или нарушения равновесия. При проблемах с памятью и концентрацией необходимо проверить состояние сонной артерии", — разъяснил специалист.

Степанов отметил, что обследование должен назначить врач, потому что такие проблемы — это повод для обращения в медучреждение. Он также подчеркнул, что раннее обнаружение проблем в кровеносной системе позволяет предотвратить развитие серьёзных осложнений. УЗИ может показать наличие атеросклеротической бляшки, установить степень сужения сосудов, а также определить анатомические особенности, которые могут стать причиной плохого самочувствия.