Акция "Свеча Памяти" прошла в более чем 50 странах и собрала свыше 1 млн человек

Более одного миллиона человек приняли участие в мемориальных акциях "Свеча Памяти" и "Огненные картины войны", в рамках которых было зажжено 223 огненные картины. Памятные мероприятия прошли более чем в 50 государствах, в том числе в США, Китае, Турции, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Молдавии.

Акция "Свеча Памяти" в Киргизии. Видео © Telegram / Посольство России в Киргизии

"В акциях "Единой России" и "Волонтёров Победы" "Огненные картины войны" и "Свеча Памяти" приняло участие более миллиона человек. В России и 50 странах мира зажглись 223 огненные картины. Акция "Свеча Памяти" охватила более 2 тысяч площадок", — сообщила пресс-служба "Единой России".













Акция "Свеча Памяти" в Казахстане. Видео © Telegram / Русский дом в Астане

Жители Израиля почтили память воинов церковной службой, а также организовали просмотр хроники времён ВОВ. В Кишинёве люди зажгли 1418 свечей в память о каждом дне борьбы с фашизмом. В Бишкеке акция проводилась под звуки Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, где неравнодушные участники зажигали свечи в форме скрипки и с надписью "Седьмая симфония во имя жизни".











В Астане сотрудники Посольства России и офицеры возложили цветы и венки к памятникам героям. Кроме того, сегодня по всему Казахстану будут молиться за воинов, погибших и пропавших без вести в годы войны.











