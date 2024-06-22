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22 июня, 10:33

Акция "Свеча Памяти" прошла в более чем 50 странах и собрала свыше 1 млн человек

Акция "Свеча Памяти" в США. Обложка Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Акция "Свеча Памяти" в США. Обложка Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Более одного миллиона человек приняли участие в мемориальных акциях "Свеча Памяти" и "Огненные картины войны", в рамках которых было зажжено 223 огненные картины. Памятные мероприятия прошли более чем в 50 государствах, в том числе в США, Китае, Турции, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Молдавии.

Акция "Свеча Памяти" в Киргизии. Видео © Telegram / Посольство России в Киргизии

"В акциях "Единой России" и "Волонтёров Победы" "Огненные картины войны" и "Свеча Памяти" приняло участие более миллиона человек. В России и 50 странах мира зажглись 223 огненные картины. Акция "Свеча Памяти" охватила более 2 тысяч площадок", — сообщила пресс-служба "Единой России".

  • Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
    Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
  • Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
    Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
  • Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
    Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
  • Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
    Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
  • Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
    Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
  • Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
    Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Акция "Свеча Памяти" в США. Фото © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

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Акция "Свеча Памяти" в Казахстане. Видео © Telegram / Русский дом в Астане

Жители Израиля почтили память воинов церковной службой, а также организовали просмотр хроники времён ВОВ. В Кишинёве люди зажгли 1418 свечей в память о каждом дне борьбы с фашизмом. В Бишкеке акция проводилась под звуки Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, где неравнодушные участники зажигали свечи в форме скрипки и с надписью "Седьмая симфония во имя жизни".

  • Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
    Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
  • Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
    Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
  • Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
    Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
  • Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
    Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
  • Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане
    Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане

Акция "Свеча Памяти" в Туркменистане. Фото © Telegram / Посольство России в Туркменистане

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В Астане сотрудники Посольства России и офицеры возложили цветы и венки к памятникам героям. Кроме того, сегодня по всему Казахстану будут молиться за воинов, погибших и пропавших без вести в годы войны.

  • Акция "Свеча Памяти" в Китае. Фото © Telegram / Посольство России в Китае
    Акция "Свеча Памяти" в Китае. Фото © Telegram / Посольство России в Китае
  • Акция "Свеча Памяти" в Китае. Фото © Telegram / Посольство России в Китае
    Акция "Свеча Памяти" в Китае. Фото © Telegram / Посольство России в Китае
  • Акция "Свеча Памяти" в Китае. Фото © Telegram / Посольство России в Китае
    Акция "Свеча Памяти" в Китае. Фото © Telegram / Посольство России в Китае

Акция "Свеча Памяти" в Китае. Фото © Telegram / Посольство России в Китае

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  • Акция "Свеча Памяти" в Германии. Фото © Telegram / Посольство России в Германии
    Акция "Свеча Памяти" в Германии. Фото © Telegram / Посольство России в Германии
  • Акция "Свеча Памяти" в Германии. Фото © Telegram / Посольство России в Германии
    Акция "Свеча Памяти" в Германии. Фото © Telegram / Посольство России в Германии
  • Акция "Свеча Памяти" в Германии. Фото © Telegram / Посольство России в Германии
    Акция "Свеча Памяти" в Германии. Фото © Telegram / Посольство России в Германии

Акция "Свеча Памяти" в Германии. Фото © Telegram / Посольство России в Германии

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве прошла посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне акция "Линия памяти". Участники мероприятия зажгли 1418 свечей — столько дней и ночей длилась самая кровопролитная баталия в истории человечества.

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