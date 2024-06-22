Икону Рублёва "Троица" вывезли из храма Христа Спасителя для возвращения в лавру
Икона "Троица" Андрея Рублёва. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Икону "Святая Троица", написанную Андреем Рублёвым, вывезли из храма Христа Спасителя для возвращения в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщает ТАСС.
"Троицу" доставят в собор в автофургоне "Арт-курьер", который предназначен для перевозки произведений искусства. Он оборудован климатическим контейнером с системой амортизации. Кроме того, до Сергиева Посада грузовик сопровождает ДПС.
Ранее сообщалось, что знаменитую икону привезут в Троице-Сергиеву лавру к празднику Троицы — 23 июня. По традиции прихожане начнут собираться на праздничное вечернее богослужение 22-го числа. Позже в пресс-службе лавры подтвердили доставку образа из храма Христа Спасителя.