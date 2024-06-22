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22 июня, 10:03

Икону Рублёва "Троица" вывезли из храма Христа Спасителя для возвращения в лавру

Икона "Троица" Андрея Рублёва. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Икона "Троица" Андрея Рублёва. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Икону "Святая Троица", написанную Андреем Рублёвым, вывезли из храма Христа Спасителя для возвращения в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщает ТАСС.

"Троицу" доставят в собор в автофургоне "Арт-курьер", который предназначен для перевозки произведений искусства. Он оборудован климатическим контейнером с системой амортизации. Кроме того, до Сергиева Посада грузовик сопровождает ДПС.

"Троицу" перевезут из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру в специальной капсуле
"Троицу" перевезут из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру в специальной капсуле

Ранее сообщалось, что знаменитую икону привезут в Троице-Сергиеву лавру к празднику Троицы — 23 июня. По традиции прихожане начнут собираться на праздничное вечернее богослужение 22-го числа. Позже в пресс-службе лавры подтвердили доставку образа из храма Христа Спасителя.

Александра Мышляева
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