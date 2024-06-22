Икону Рублёва "Троица" вывезли из храма Христа Спасителя для возвращения в лавру

Икону "Святая Троица", написанную Андреем Рублёвым, вывезли из храма Христа Спасителя для возвращения в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщает ТАСС.

"Троицу" доставят в собор в автофургоне "Арт-курьер", который предназначен для перевозки произведений искусства. Он оборудован климатическим контейнером с системой амортизации. Кроме того, до Сергиева Посада грузовик сопровождает ДПС.