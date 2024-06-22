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22 июня, 17:46

Россиянам рассказали, как воспитать в детях финансовую грамотность

Финэксперт Ахмедшин: Ребёнка с детства надо учить делать самостоятельный выбор

Ребёнка нужно приучать делать самостоятельный выбор с самого детства. Чтобы подростки не спускали все карманные деньги на донаты в онлайн-играх, они должны быть приучены к финансовой грамотности с самого маленького возраста. Если вовремя об этом не позаботиться, то чадо будет плакать по некупленной дорогой машинке, а во взрослой жизни не сможет жить без кредитов и родительской материальной помощи.

"Ещё с детского сада ребёнка стоит приучать делать выбор самостоятельно. В магазине вы можете предложить ему самому определиться, какую игрушку он хочет, или выбрать только одну книжку из пяти. Ребёнку будет полезно почувствовать, что его мнение важно и он сам может на что-то влиять", — рассказал фаундер финтех-стартапа Halal Card Ислам Ахмедшин, его слова приводит "Газета.Ru".

Отношение ребёнка к выбору поменяется с того момента, как он поймёт, что тратит на покупку свои деньги. Тогда он точно сможет всегда сделать выбор, расставить приоритеты самостоятельно. Деньги ему лучше давать в обмен на что-то — это даст малышу понять, что они не падают с неба. Более того, возможность самостоятельно заработать даст чаду уверенность в своих силах. Со временем ребёнок научится правильно распределять свои сбережения и откладывать деньги на крупные покупки.

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Ранее эксперты назвали перечень фраз, которые могут травмировать психику ребёнка. Не стоит забывать, что токсичные высказывания могут причинить малышу моральные страдания и оставить негативный отпечаток на всю жизнь.

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freepik

Нигина Азамова
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