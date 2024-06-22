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ПВО России сбила 48 дронов ВСУ и реактивный снаряд РСЗО HIMARS

22 июня, 11:06
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 48 украинских беспилотников, а также американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США", — уточняется в заявлении.

В Минобороны назвали количество уничтоженных беспилотников противника с начала СВО
В Минобороны назвали количество уничтоженных беспилотников противника с начала СВО

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 114 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Основная часть была перехвачена над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря, где удалось подбить 70 вражеских объектов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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