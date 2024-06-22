Российские войска "Днепр" уничтожили танк и четыре пикапа ВСУ на Херсонщине

Военнослужащие Российской армии группировки войск "Днепр" за сутки нанесли несколько ударов по подразделениям горноштурмовой бригады, бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) и теробороны. Украинская армия потеряла до 90 бойцов. Об этом сообщает Минобороны России.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горноштурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, Российская армия уничтожила танк, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Вместе с этим за сутки удалось ликвидировать четыре станции РЭБ "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад с боекомплектами для украинского вооружения.