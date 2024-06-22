Юные патриоты со слезами на глазах зажгли "Огненные картины войны" на выставке "Россия" Выставка "Россия" присоединилась к акции "Огненные картины войны" 22 июня, 12:08 "Огненные картины войны" на выставке "Россия". Обложка © Life.ru

В Москве на международной выставке "Россия" прошла памятная акция в честь годовщины Великой Отечественной войны. Участники выложили из лампад картину, которая символизирует вклад фронта и тыла в Победу, а также создали из огней масштабную надпись "Россия помнит".

На выставке "Россия" прошла памятная акция в честь годовщины Великой Отечественной войны. Видео © Life.ru

"21 июня Международная выставка-форум "Россия" присоединилась к массовой акции "Огненные картины войны", которая состоялась в рамках Дня памяти и скорби: 83 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война", — рассказало руководство выставки.

За основу картины была взята часть марки "Путь к Победе. Труженики тыла", выпущенной в 2020 году. Во время мероприятия добровольцы зачитали истории простых жителей, представителей рабочих профессий, которых затронула война в её первые минуты.

К участию в акции присоединились ассоциация "Духовое общество имени Валерия Халилова" и "Волонтёры Победы". Мероприятие прошло под музыку московского детского оркестра "Виртуозы". Юные артисты исполнили марш "Прощание славянки", "Патриотическую песню" Михаила Глинки и другие легендарные композиции. Многие не смогли сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что более одного миллиона человек приняли участие в мемориальных акциях "Свеча Памяти" и "Огненные картины войны", в рамках которых было зажжено 223 огненные картины в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия прошли более чем в 50 государствах, в том числе в США, Китае, Турции, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Молдавии.

Авторы Татьяна Миссуми