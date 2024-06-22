"Освободителей Донбасса" на Саур-Могиле подсветили тысячами свечей в День памяти и скорби
На Саур-Могиле зажгли 8 тысяч свечей в рамках акции "Огненные картины войны"
На Саур-Могиле зажгли тысячи свечей ко Дню памяти и скорби. Фото © "Единая Россия"
На мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике зажгли восемь тысяч свечей в память о жертвах Великой Отечественной войны в рамках акции "Огненные картины войны". Об этом рассказала региональный координатор движения "Волонтёры Победы" в республике Ирина Макаренко.
Свечи выставили в форме мемориала "Освободителям Донбасса", который является главным военным памятником региона. Макаренко сообщила, что свечи будут гореть не только в память о героях Великой Отечественной войны, но и во славу тех, кто сейчас проливает кровь, защищая русский мирный Донбасс.
Около мемориального комплекса организовали памятный митинг и провели минуту молчания в память о жертвах нацистской агрессии. Вечный огонь зажгли в Елоховском соборе в Москве, после чего он был передан организации "Офицеры России", которая доставила его в ДНР. Полковник в запасе Сергей Сидоров подчеркнул, что врагу не пройти там, где сияет пламя от такой свечи.
Ранее Вечный огонь доставили из Москвы на мемориальные комплексы в Донецкой и Луганской народных республиках. Он был зажжён на Могиле Неизвестного Солдата в Москве ко Дню памяти и скорби в рамках акции "Свеча памяти".