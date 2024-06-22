Частицу Вечного огня доставили из Москвы на мемориальные комплексы Донбасса

Частица Вечного огня, зажжённого на Могиле Неизвестного Солдата в Москве ко Дню памяти и скорби, была доставлена солдатами Центрального военного округа и представителями "Народного фронта" на мемориальные комплексы в Луганской и Донецкой народных республиках в рамках Всероссийской акции "Свеча памяти". Об этом сообщает Минобороны России.

Частица Вечного огня была доставлена из Москвы на мемориалы в ЛДНР. Фото © Telegram / Минобороны России

Частица Вечного огня была доставлена из Москвы на мемориалы в ЛДНР. Фото © Telegram / Минобороны России

Церемония передачи Вечного огня прошла на мемориальных комплексах "Саур-Могила" в ДНР и "Острая могила" в ЛНР. Оба они посвящены солдатам, отдавшим свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне. Военнослужащие в ходе акции зажгли свечи в память о погибших героях и возложили цветы к обелискам комплекса.