Частицу Вечного огня доставили из Москвы на мемориальные комплексы Донбасса
Частица Вечного огня была доставлена из Москвы на мемориалы в ЛДНР. Фото © Telegram / Минобороны России
Частица Вечного огня, зажжённого на Могиле Неизвестного Солдата в Москве ко Дню памяти и скорби, была доставлена солдатами Центрального военного округа и представителями "Народного фронта" на мемориальные комплексы в Луганской и Донецкой народных республиках в рамках Всероссийской акции "Свеча памяти". Об этом сообщает Минобороны России.
Частица Вечного огня была доставлена из Москвы на мемориалы в ЛДНР. Фото © Telegram / Минобороны России
Частица Вечного огня была доставлена из Москвы на мемориалы в ЛДНР. Фото © Telegram / Минобороны России
Церемония передачи Вечного огня прошла на мемориальных комплексах "Саур-Могила" в ДНР и "Острая могила" в ЛНР. Оба они посвящены солдатам, отдавшим свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне. Военнослужащие в ходе акции зажгли свечи в память о погибших героях и возложили цветы к обелискам комплекса.
Ранее в Москве прошла акция "Линия памяти", участники которой зажгли вдоль Москвы-реки 1418 свечей — именно столько дней продлилась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Огненная полоса из свечей растянулась на сотни метров.