"Бессмертный полк" провёл во Ржеве концерт-реквием в честь Дня памяти и скорби

В день 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны в городе Ржеве Тверской области прошёл ежегодный концерт-реквием. Мероприятие проводилось возле мемориала советскому солдату, сообщает пресс-служба общероссийского движения "Бессмертный полк".

Лазерное шоу на концерте-реквиеме. Фото © VK / Бессмертный полк России

"21 июня, в канун Дня памяти и скорби, у Ржевского мемориала советскому солдату состоялся ежегодный концерт-реквием "Мы этой памяти верны". В этом году мероприятие посетили 1500 человек", — сказано в тексте.

В этот день на сакральном месте царила атмосфера глубокого уважения к героям прошлых лет и всеобъемлющего народного единения. Концерт завершился лазерным шоу по мотивам песни "Журавли", в котором ожили образы драматических событий военных лет. Участники мероприятия зажгли мириады лампад и возложили цветы к мемориалу в память о великом подвиге героев, положивших свои жизни на алтарь победы в ВОВ.