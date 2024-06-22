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22 июня, 12:37

"Бессмертный полк" провёл во Ржеве концерт-реквием в честь Дня памяти и скорби

Концерт-реквием во Ржеве. Фото © VK / Бессмертный полк России

Концерт-реквием во Ржеве. Фото © VK / Бессмертный полк России

В день 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны в городе Ржеве Тверской области прошёл ежегодный концерт-реквием. Мероприятие проводилось возле мемориала советскому солдату, сообщает пресс-служба общероссийского движения "Бессмертный полк".

Лазерное шоу на концерте-реквиеме. Фото © VK / Бессмертный полк России

Лазерное шоу на концерте-реквиеме. Фото © VK / Бессмертный полк России

"21 июня, в канун Дня памяти и скорби, у Ржевского мемориала советскому солдату состоялся ежегодный концерт-реквием "Мы этой памяти верны". В этом году мероприятие посетили 1500 человек", сказано в тексте.

В этот день на сакральном месте царила атмосфера глубокого уважения к героям прошлых лет и всеобъемлющего народного единения. Концерт завершился лазерным шоу по мотивам песни "Журавли", в котором ожили образы драматических событий военных лет. Участники мероприятия зажгли мириады лампад и возложили цветы к мемориалу в память о великом подвиге героев, положивших свои жизни на алтарь победы в ВОВ.

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Ранее на Мамаевом кургане в Волгограде провели патриотическую акцию под названием "Завтра была война". В этом году помимо традиционного зажигания тысяч свечей были световое шоу и концертная программа, состоящая из песен военных лет.

Владимир Озеров
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