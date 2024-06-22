В России ограничили плавающие ставки по кредитам

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, предусматривающий ограничение применения переменной (плавающей) ставки по кредитам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Документ подтверждает, что сумма кредита с плавающей ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по РФ. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой составит сумму в размере 200 среднемесячных зарплат, максимальная — одна тысяча среднемесячных зарплат. При этом срок кредита не может превысить 20 лет, а ставка не повышается более чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 п.п.

Для потребительских кредитов минимальная сумма составит одну тысячу среднемесячных зарплат. При этом не предусматриваются ограничения по сроку кредита и ставке, если сумма ипотечных или потребительских кредитов превышает одну тысячу зарплат.

Закон вступит в силу 1 сентября. Он будет относиться к правоотношениям, возникшим на почве кредитных договоров и договоров займа, которые заключены с заёмщиками – физическими лицами или с заёмщиками-микропредприятиями после дня вступления документа в силу.