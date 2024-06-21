Россиянам объяснили, почему опасно погашать кредит досрочно

При досрочном погашении кредита банк остаётся без прибыли, поэтому кредитное учреждение может отказать клиенту в выдаче нового займа. Об этом предупредила глава Центра финансовой экспертизы "Роскачества" Ольга Вяльшина.

По словам эксперта, ответственный заёмщик может сэкономить деньги на переплате, а высвободившиеся средства инвестировать. Если закрыть всё без просрочек, улучшается кредитная история. Однако, так как банку мало просто получить обратно свои средства, лучшим клиентом будет тот, кто производит выплаты строго по графику.

"Финальное решение всегда остаётся за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита", — отметила Вяльшина в беседе с RT.

Эксперт обратила внимание на то, что уровень закредитованности россиян сейчас достаточно высокий, а у некоторых заёмщиков портится кредитная история: они не могут погасить сразу все долги. В итоге банкам приходится выбирать меньшее из двух "зол": либо клиент, который допускает просрочки, либо тот, кто выплачивает досрочно.

"Высока вероятность, что банки будут закрывать глаза на досрочные погашения и выбирать незакредитованных заёмщиков, которые не допускают просрочек", — добавила специалист.