ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 14:04
4410

35-летнего чемпиона нашли мёртвым в московской гостинице

Чемпион России по гребле на каноэ Егор Фирсов умер в Москве в возрасте 35 лет

Егор Фирсов. Фото © Управление физической культурой и спортом города Химки

Егор Фирсов. Фото © Управление физической культурой и спортом города Химки

В возрасте 35 лет в московской гостинице скончался паралимпиец, неоднократно выигрывавший чемпионат России по гребле на каноэ, Егор Фирсов. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Около 11 часов утра Фирсов почувствовал себя плохо. В тот момент он находился в отеле "Пирс" на Крылатской улице, где любят останавливаться каноисты. Подоспевшие на вызов врачи не смогли ничем помочь ему. Точная причина смерти выясняется.

В 2006 году Егор Фирсов потерял обе ноги, угодив под поезд. После этого он решил связать свою жизнь со спортом и стать мастером гребли на каноэ. Спортсмен добился немалых успехов в своей дисциплине. Неоднократно становился чемпионом страны, а также принимал участие в Паралимпийских играх в 2021 году.

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков умер на 77-м году жизни
Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков умер на 77-м году жизни

Ранее в Тюмени спортсмен умер на глазах у зрителей во время соревнования по силовому экстриму. Организаторы позже сообщили, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Погибший работал в региональном управлении МЧС, ему был 31 год.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Спорт
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров