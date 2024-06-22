35-летнего чемпиона нашли мёртвым в московской гостинице

В возрасте 35 лет в московской гостинице скончался паралимпиец, неоднократно выигрывавший чемпионат России по гребле на каноэ, Егор Фирсов. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Около 11 часов утра Фирсов почувствовал себя плохо. В тот момент он находился в отеле "Пирс" на Крылатской улице, где любят останавливаться каноисты. Подоспевшие на вызов врачи не смогли ничем помочь ему. Точная причина смерти выясняется.

В 2006 году Егор Фирсов потерял обе ноги, угодив под поезд. После этого он решил связать свою жизнь со спортом и стать мастером гребли на каноэ. Спортсмен добился немалых успехов в своей дисциплине. Неоднократно становился чемпионом страны, а также принимал участие в Паралимпийских играх в 2021 году.