Богатейшая семья Британии получила 4,5 года тюрьмы за эксплуатацию прислуги
Богатейшую семью Великобритании Хиндуджа отправили в тюрьму за эксплуатацию прислуги. Об этом сообщает издание The Telegraph.
"Швейцарский уголовный суд признал 78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы, но отклонил более серьёзные обвинения — в торговле людьми", — говорится в материале.
По информации издания, богатеи плохо обращались с сотрудниками на своей швейцарской вилле, давая рабочим неподъёмную нагрузку. При этом, отметили журналисты, на своих питомцев семья тратила больше денег, чем на зарплату людям. К слову, состояние клана Хиндуджа оценивается более чем в 37 миллиардов фунтов стерлингов. Как следует из материалов издания, суд приговорил виновных к четырём с половиной годам заключения.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании бывшего совладельца лизинговых компаний "СГ-Транс" и "Трансфин-М" Алексея Тайчера. Его подозревают в хищении не менее 710 миллионов рублей. Также бизнесмену и его соучастникам вменяется ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов. Известно, что по делу Тайчера проходит также заместитель гендиректора ООО "Агро Грант" Сергей Франк, а компания "Трансфин-М" признана потерпевшей стороной.
ТАСС / EPA