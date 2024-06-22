Богатейшая семья Британии получила 4,5 года тюрьмы за эксплуатацию прислуги

Богатейшую семью Великобритании Хиндуджа отправили в тюрьму за эксплуатацию прислуги. Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Швейцарский уголовный суд признал 78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы, но отклонил более серьёзные обвинения — в торговле людьми", — говорится в материале.

По информации издания, богатеи плохо обращались с сотрудниками на своей швейцарской вилле, давая рабочим неподъёмную нагрузку. При этом, отметили журналисты, на своих питомцев семья тратила больше денег, чем на зарплату людям. К слову, состояние клана Хиндуджа оценивается более чем в 37 миллиардов фунтов стерлингов. Как следует из материалов издания, суд приговорил виновных к четырём с половиной годам заключения.