В Благовещенске домработница "осушила" бар с элитным алкоголем хозяина, пока тот был в отъезде

В Благовещенске 42-летняя домработница опустошила коллекцию элитного алкоголя в доме предпринимателя во время его отъезда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

По версии следствия, работодатели разрешили женщине вместе с ребёнком жить на территории их загородного дома. Домработница в любой момент имела доступ к продуктам в холодильнике, однако баром хозяева пользоваться ей запретили. Вскоре семья уехала на полтора месяца, оставив экономку наедине с коллекцией элитного спиртного. За время отсутствия владельцев усадьбы женщина начала распивать напитки в одиночестве и в компании брата.

"Таким образом, за время отсутствия хозяев она почти полностью разорила их коллекцию, причинив ущерб на сумму более 182 тысяч рублей. Обнаружив пропажу алкоголя, потерпевшие дали работнице отставку и обратились с заявлением в полицию", — говорится в сообщении МВД.

Домработница призналась в содеянном и раскаялась, сейчас она под подпиской о невыезде.