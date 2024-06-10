В Благовещенске домработница "осушила" бар с элитным алкоголем хозяина, пока тот был в отъезде
В Благовещенске домработницу судят за выпитый алкоголь в доме нанимателей
В Благовещенске 42-летняя домработница опустошила коллекцию элитного алкоголя в доме предпринимателя во время его отъезда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.
По версии следствия, работодатели разрешили женщине вместе с ребёнком жить на территории их загородного дома. Домработница в любой момент имела доступ к продуктам в холодильнике, однако баром хозяева пользоваться ей запретили. Вскоре семья уехала на полтора месяца, оставив экономку наедине с коллекцией элитного спиртного. За время отсутствия владельцев усадьбы женщина начала распивать напитки в одиночестве и в компании брата.
"Таким образом, за время отсутствия хозяев она почти полностью разорила их коллекцию, причинив ущерб на сумму более 182 тысяч рублей. Обнаружив пропажу алкоголя, потерпевшие дали работнице отставку и обратились с заявлением в полицию", — говорится в сообщении МВД.
Домработница призналась в содеянном и раскаялась, сейчас она под подпиской о невыезде.
А ранее в СМИ появилась новость, что в Новой Москве десятиклассник зарезал 67-летнюю домработницу. Всё началось со словесной перепалки, после чего молодой человек сходил за ножом и дождался, пока женщина зайдёт в ванную, где он её и прикончил. Убийцей оказался сын адвоката Семёна Мельницкого, его отправили под арест.