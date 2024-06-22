Воздушный шар с 22 пассажирами застрял в скалах в Каппадокии 22 июня, 13:56 Воздушный шар застрял в скалах в Турции. Видео © Х / Lord Bebo

В Турции воздушный шар с 22 пассажирами сбился с курса из-за попутного ветра и врезался в скалы, после чего там застрял. К месту аварии приехали врачи и спасатели. Кадры неудачного полёта появились в Сети.

Воздушный шар застрял в скалах в Турции. Видео © Х / Lord Bebo

"В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 пассажирами, он застрял между скалами", — говорится в статье газеты Star. Там подчёркивается, что всех пассажиров удалось благополучно эвакуировать.

Турция постепенно становится менее привлекательной для российских туристов не только из-за таких ЧП и значительного повышения цен. Ранее на другой популярный курорт страны обрушилась ужасающая напасть. Аномальная жара в Анталье вынудила змей искать спасение в домах, офисах и автомобилях, что приводит к панике среди отдыхающих и местных жителей.

Авторы Татьяна Миссуми