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Воздушный шар с 22 пассажирами застрял в скалах в Каппадокии

22 июня, 13:56
Воздушный шар застрял в скалах в Турции. Видео © Х / Lord Bebo

Воздушный шар застрял в скалах в Турции. Видео © Х / Lord Bebo

В Турции воздушный шар с 22 пассажирами сбился с курса из-за попутного ветра и врезался в скалы, после чего там застрял. К месту аварии приехали врачи и спасатели. Кадры неудачного полёта появились в Сети.

Воздушный шар застрял в скалах в Турции. Видео © Х / Lord Bebo

"В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 пассажирами, он застрял между скалами", говорится в статье газеты Star. Там подчёркивается, что всех пассажиров удалось благополучно эвакуировать.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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