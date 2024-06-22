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22 июня, 14:08

Путин подписал закон о праве фермеров принимать на своих землях туристов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит фермерам размещать туристов, увлекающихся сельским колоритом, в гостевых домах на землях сельскохозяйственного назначения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее фермерские хозяйства, занимающиеся производством и продажей сельскохозяйственной продукции, не имели подобного права. Теперь же фермеры, которые пожелают предоставлять услуги агротуризма, сохранят за собой статус сельхозтоваропроизводителя, который подразумевает получение различных видов господдержки. Деятельность в этой сфере станет для них дополнительной.

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Ранее Владимир Путин выступил с инициативой по созданию в России единого туристического цифрового портала. Там будет собрана вся информация о гостиницах, ресторанах, услугах гидов, транспортных маршрутах и прочих услугах отрасли.

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Shutterstock / FOTODOM / Dejan Dundjerski

Владимир Озеров
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