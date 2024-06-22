Педиатр объяснил родителям, до какого возраста детям нельзя прокалывать уши и почему

Прокалывание ушей до определённого возраста создаёт серьёзные риски для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik заявил доктор медицинских наук, профессор, педиатр, иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус. Чем младше ребёнок, тем выше вероятность осложнений после прокалывания ушей, пояснил эксперт.

"Прокалывать уши желательно после семи лет. Проблемы более раннего прокалывания: асимметрия по мере роста, большая вероятность гнойной инфекции, отсутствие понимания процедуры. Маленькому ребёнку не объяснишь, что трогать серёжки и ушки после прокола нельзя, а это в разы увеличивает риск осложнений после пирсинга", — рассказал Продеус.

Также, как отмечает врач, всегда сохраняется вероятность того, что маленький ребёнок может зацепиться серёжкой и порвать мочку уха. А ещё при прокалывании можно задеть некоторые акупунктурные точки, которые влияют на работу внутренних органов, подчеркнул эксперт. Процедуру лучше отложить на более поздний возраст, потому что может проявиться и аллергическая реакция на различные металлы и сплавы.