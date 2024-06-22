К берегу моря в Италии прибило тела 34 человек, среди них — восемь детей СМИ: В Средиземном море у берегов Италии обнаружены тела 34 мигрантов 22 июня, 15:04 В море у берегов Италии найдены тела 34 мигрантов. Обложка © freepik / frimufilms

У берегов Италии в Ионическом море спасатели обнаружили тела 34 мигрантов, среди них — восемь детей, которые погибли во время крушения парусной лодки. Об этом пишет местная газета Corriere della Calabria.

Трагедия произошла в 120 милях от региона Калабрия. Спасатели искали тела погибших при помощи самолётов. Предположительно, мигранты на протяжении нескольких дней оставались в открытом море после кораблекрушения в ожидании помощи. Её они так и не дождались.

Ранее сообщалось, что члены организации "Массовый всепольский протест фермеров" (OOPR) решили бороться с нелегальными мигрантами с помощью свиного навоза, который они разливают вдоль границы с Белоруссией. По мнению фермеров, большинство нелегалов исповедуют ислам, где свинья считается нечистым животным.

Авторы Татьяна Миссуми