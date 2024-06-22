Захарова пообещала адекватный ответ на закрытие визовых центров России в США
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обязательно даст ответ на внезапное решение американской стороны закрыть визовые центры РФ. Об этом она сказала в беседе с РИА "Новости".
"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — подчеркнула дипломат.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона в очередной раз сделала выпад в сторону Москвы, уведомив о решении закрыть отделения визового центра РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Комментариев: 0
Для комментирования авторизуйтесь!