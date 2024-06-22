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Захарова пообещала адекватный ответ на закрытие визовых центров России в США

22 июня, 15:07
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обязательно даст ответ на внезапное решение американской стороны закрыть визовые центры РФ. Об этом она сказала в беседе с РИА "Новости".

"В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ", — подчеркнула дипломат.

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона в очередной раз сделала выпад в сторону Москвы, уведомив о решении закрыть отделения визового центра РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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