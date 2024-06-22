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22 июня, 14:50

Программиста Арви Хэккера отправили в СИЗО за фейки об армии

Суд Москвы арестовал за фейки основателя "Гражданской школы хэкеров" Васильева

Преображенский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя "Гражданской школы хэкеров" Илью Васильева, известного под псевдонимом Арви Хэккер (Arvi the Hacker). На него заведено уголовное дело о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Арест Ильи Васильева (Арви Хэккера). Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Ильи Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, на срок два месяца, до 20.08.2024", — информируют суды общей юрисдикции Москвы.

Поводом для уголовного преследования стали посты программиста в "Фейсбуке"*, написанные на английском языке. По версии следствия, Васильев намеренно разместил в соцсети для широкой аудитории заведомо ложную информацию, которая дискредитирует Армию России.

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А ранее суд Москвы вынес приговор по делу твич-стримера YokoBovich Анны Бажутовой. Её признали виновной в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

* Соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

Суды общей юрисдикции города Москвы

Андрей Бражников
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