Названа стоимость одной ночи в российских санаториях, и цена вас удивит

Средняя стоимость ночи в российских санаториях летом 2024 года в среднем составляет 8400 рублей. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 4%, или 300 рублей, пишет "Газета.ru".

Этим летом средний чек бронирования номеров в таких местах достиг 38 тысяч рублей за четыре ночи, выяснили аналитики сервиса "Островок". В 2023 году показатель составлял 42,4 тысячи рублей за пять ночей. В компании отметили, что 4% — это не такой уж и большой рост.

Там обратили внимание, что в других категориях положительная динамика заметнее, предположив, что, скорее всего, это инфляционное увеличение. Сократилось лишь среднее время пребывания в санаториях. Эксперты объясняют это желанием россиян сэкономить на отдыхе.