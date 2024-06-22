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22 июня, 19:17

Названа стоимость одной ночи в российских санаториях, и цена вас удивит

"Газета.ru": Стоимость ночи в российских санаториях за год выросла на 300 рублей

Средняя стоимость ночи в российских санаториях летом 2024 года в среднем составляет 8400 рублей. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 4%, или 300 рублей, пишет "Газета.ru".

Этим летом средний чек бронирования номеров в таких местах достиг 38 тысяч рублей за четыре ночи, выяснили аналитики сервиса "Островок". В 2023 году показатель составлял 42,4 тысячи рублей за пять ночей. В компании отметили, что 4% — это не такой уж и большой рост.

Там обратили внимание, что в других категориях положительная динамика заметнее, предположив, что, скорее всего, это инфляционное увеличение. Сократилось лишь среднее время пребывания в санаториях. Эксперты объясняют это желанием россиян сэкономить на отдыхе.

Ещё один отель в Турции заселил российских туристов на стройку
Ещё один отель в Турции заселил российских туристов на стройку

А ранее в Минэкономразвития назвали способ снизить цены на отели в России. Уточнялось, что для этого всего лишь нужно строить ещё больше гостиниц. Кроме того, власти планируют искоренять повышение цен борьбой с незаконной торговлей сертификатами, определяющими количество звёзд у гостиницы.

Обложка ©

Freepik / lifeforstock

Нигина Азамова
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