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22 июня, 14:51

Путин запретил приватизировать имущество религиозного назначения

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения. Об этом говорится на портале правовой информации.

Новое правило запрещает приватизировать недвижимость, находящуюся в государственной или муниципальной собственности. Все сделки по отчуждению имущества могут быть признаны недействительными по решению суда для каждого конкретного объекта. Если бывшие религиозное здание или квартиры в нём были приватизированы давно и в них сейчас живут люди, новый закон будет распространяться только на договоры, заключённые после его вступления в силу.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Путин выступил с инициативой по созданию в России единого туристического цифрового портала. Там будет собрана вся информация о гостиницах, ресторанах, услугах гидов, транспортных маршрутах, а также других услугах отрасли.

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Life.ru

Александра Мышляева
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