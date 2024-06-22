Путин запретил приватизировать имущество религиозного назначения

Новое правило запрещает приватизировать недвижимость, находящуюся в государственной или муниципальной собственности. Все сделки по отчуждению имущества могут быть признаны недействительными по решению суда для каждого конкретного объекта. Если бывшие религиозное здание или квартиры в нём были приватизированы давно и в них сейчас живут люди, новый закон будет распространяться только на договоры, заключённые после его вступления в силу.