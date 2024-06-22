Стало известно, где в Московском регионе продаются самые дешёвые квартиры

Самые дешёвые квартиры продаются в Новой Москве и Московской области. Об этом рассказал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. Эксперт отметил, что 40% и 61% квартир там стоят от 5 млн до 10 млн рублей.

"За прошедший год число доступных вариантов сократилось во всех сегментах и локациях столицы. Это связано с удорожанием строительных материалов и работ, а также с активным спросом на самые дешёвые малогабаритные квартиры и апартаменты", — цитирует его "Газета.ru".

На первичном рынке массового сегмента в Старой Москве доминируют квартиры и апартаменты стоимостью 10–15 млн рублей. Они образуют 36% предложений в классах жилья "стандарт" и "комфорт". В сегменте жилья бизнес-класса максимальную долю составляют варианты квартир стоимостью 15–25 млн рублей. В премиум-сегменте стоимость квартир начинается от 60 млн рублей. Аналитики также подсчитали, что средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Москвы в апреле – июне 2024 года достигла 465,6 тысячи рублей.