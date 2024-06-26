Что ждёт Snickers, Milky Way и Twix: Как корпорация Mars спонсирует Украину и агентов США, зарабатывая миллиарды в России Корпорация Mars не скрывает, что часть миллиардных доходов, полученных в России, она переводит Украине. Кто управляет её отечественным филиалом и сколько стоят её российские активы? 25 июня, 21:11 Корпорация Mars не скрывает, что часть миллиардных доходов, полученных в России, она переводит Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina_Minaeva, © Getty Images / redhumv

США допустили на законодательном уровне возможность конфискации российских активов и их отправку в специальный фонд поддержки Украины. В ответ Владимир Путин подписал указ, позволяющий изымать американские активы. Под новый виток национализации рискуют попасть все отечественные филиалы крупных штатовских корпораций. Среди них Mars, не скрывающая, что регулярно выделяет помощь Украине. У нас в стране эта компания производит и продаёт всемирно известные бренды шоколадных батончиков, жвачек, соусов, а также кормов для домашних питомцев.

На какие цели Mars выделил Украине $25,5 млн

Сразу после начала спецоперации глава корпорации Mars Грант Рид объявил о прекращении новых инвестиций и полном сворачивании рекламы в России, а также о приостановке экспорта и импорта в нашу страну или из неё.

— Наши сердца с народом Украины. Мы увеличим пожертвования на гуманитарные нужды на 10 миллионов долларов в дополнение к двум миллионам, выделенным на прошлой неделе. Любая прибыль от российского бизнеса будет использоваться в гуманитарных целях. Если нам нужно будет предпринять дальнейшие действия, мы без колебаний сделаем это. Мы подтверждаем нашу поддержку невинным жертвам этой войны, — такое сообщение появилось на сайте корпорации в марте 2022 года.

Через год Mars отчиталась, что выделила Незалежной ещё 13,5 миллиона долларов. Скорее всего, подобные транши будут повторяться ежегодно.

Каждый раз корпорация подчёркивает, что жертвует лишь на гуманитарку. Если верить опубликованным отчётам, то средства от неё получали, например, Красный Крест, Управление ООН по делам беженцев и… связанное с ЦРУ Агентство США по международному развитию, которое в своё время финансировало подрывную деятельность на Кубе и пыталось вмешиваться в политику России.

Неудивительно, что Mars заподозрили в финансировании ВСУ. Так как российский штаб-офис находится в подмосковном Ступине, первыми проверяли корпорацию сотрудники местного отдела МВД. Свою проверку тут же инициировали силовики более высокого уровня — из прокуратуры Московской области. Пока о результатах не слышно.

Ступино, Московская область, шоколадная фабрика. Фото © Mars.com

Какими активами владеет Mars в России

После развала СССР и до начала СВО Mars успела построить или приобрести по России десять фабрик: две в Ступине, по одной в Одинцове, Дмитрове и Луховицах (Московская область), две в Ульяновске, по одной в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Их суммарная стоимость — миллиарды рублей. Многие из этих производств получили право сбрасывать сточные воды в местные реки.

Всем хозяйством Mars в нашей стране управляет ООО "Марс".

Уставный капитал почти 4 млрд рублей. Стоимость чистых активов превышает 47 млрд рублей. Доходы тоже астрономические: выручка в 2022 году увеличилась на 14% до 177 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 58% до 27 млрд.

Одно из производств Mars — Одинцовская кондитерская фабрика, где делают шоколадные конфеты "Коркунов" — имеет отдельное юрлицо. Уставной капитал — 93 млн рублей, чистые активы — почти миллиард. В 2022-м выручка там достигла 4,7 млрд, а чистая прибыль — 276 млн рублей.

Одинцово, Одинцовская кондитерская фабрика. Фото © Mars.com

Также компании Mars принадлежит в нашей стране СМИ под названием "Вестник ветеринарной медицины". Несмотря на то что этот журнал давно не издаётся, его свидетельство всё ещё действующее.

Кто руководит Mars в России

У российского подразделения Mars сразу два президента: 51-летний Михаил Базанов и 57-летний Валерий Щапов.





Михаил Базанов родился и получил высшее образование в Новосибирске. Недолго поработав научным сотрудником Института автоматики и электрометрии, в 1994 году стал продажником российского подразделения Mars. Поначалу его карьера развивалась ни шатко ни валко. Но на рубеже тысячелетий он поехал стажироваться в университет в Кентукки (США), после этого пришёл успех. Вскоре Базанов получил пост топ-менеджера корпорации. Помимо России он работал в Китае и американском штате Нью-Джерси. В американском городке Хаккетстаун у него было жильё ценой до 30 млн рублей.

Жильё Базанова в Хаккетстауне (штат Нью Джерси). Фото © Zillow.com

Михаил Базанов с недавних пор указывает в соцсетях, что живёт в Казахстане. Это подтверждают и профили его семьи, и казахские базы. Судя по ним, семья Базанова заняла там дом в коттеджном комплексе "Достык" — это один из самых фешенебельных жилых комплексов Алматы. Стоимость такой недвижимости от 30 миллионов рублей.

В Москве у семьи Базанова остаётся крупногабаритная трёшка за 50 млн рублей в высотке на Ленинском проспекте у Удальцовских прудов.

Коттеджный посёлок Алматы "Достак". Фото © 2gis.kz

Второй президент отечественного филиала Mars — Валерий Щапов — родом из Минска, потом долгое время жил во Владивостоке. Образование у Щапова необычное для топ-менеджера. Он учился в минском Суворовском училище и московском Военном институте иностранных языков. Поработав в Приморье на различные иностранные компании, он вдруг получил назначение на пост вице-президента по продажам австрийского филиала Mars. В 2014 году вернулся в Россию, обзавёлся столичным жильём и стал руководителем российского подразделения. Судя по базам ГИБДД, Щапов любил полихачить в Москве и неоднократно попадал в ДТП на кроссоверах Land Rover, AUDI Q7 и Q8.

Как выяснил Life.ru, Валерий Щапов и его сын тоже могли переехать в Алматы. По крайней мере, они в 2023 году появились в базе жителей Казахстана. В Московском регионе у семьи могут оставаться две квартиры: просторная трёшка в высотке бизнес-класса на берегу Москвы-реки возле Серебряного бора (до 50 млн рублей) и четырёхкомнатные апартаменты в красногорском элитном ЖК "Парк Рублёво" (до 120 млн). Ещё Щапов является совладельцем владивостокской ГК "Пасифик", торгующей стройматериалами и продукцией для кондитерского производства, а также управляющей местными ТЦ "Пасифик", магазинами "Топтыгин" и "Тёплое местечко". Доходы фирмы составляют свыше 50 млн рублей в год.

ЖК "Парк Рублёво". Фото © Cian.ru

Нужно ли национализировать активы корпорации Mars в России? 0 Да, потому что из этих денег финансируются наши враги Нет, но пусть все заработанные деньги оставляют в России Нам нужно нарастить выпуск российских шоколадок, тогда Mars сам уйдёт Нужно перестать покупать продукцию Mars

Авторы Пётр Егоров