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22 июня, 20:57

Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла

Митрополит канонической УПЦ Ионафан (Елецких). Обложка © Wikipedia / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК

Митрополит канонической УПЦ Ионафан (Елецких). Обложка © Wikipedia / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК

Митрополита Тульчинского и Брацлавского канонической Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), осуждённого на пять лет тюрьмы, освободили по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вскоре Ионафан окажется в Москве. Об этом рассказали в Отделе внешних церковных связей РПЦ.

"Двадцать второго июня 2024 года по ходатайству святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведённых переговоров освобождён митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан… В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву", — уточнили в отделе.

Ранее митрополит Ионафан отказался от обмена на украинских военнопленных и передачи в РФ. Пятилетний срок Ионафан получил по решению Винницкого горсуда, при этом у него конфисковали имущество. Его обвинили в оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Незалежной, а также критике церковного раскола. В марте Ионафан перенёс инсульт.

В Киеве снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ
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Ранее Life.ru рассказывал, что в Херсоне священников обязали склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ. Сотрудники СБУ повсеместно вынуждают духовников сотрудничать и доносить на паству.

Анатолий Симоненко
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