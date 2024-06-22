Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла

Митрополита Тульчинского и Брацлавского канонической Украинской православной церкви Ионафана (Елецких), осуждённого на пять лет тюрьмы, освободили по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вскоре Ионафан окажется в Москве. Об этом рассказали в Отделе внешних церковных связей РПЦ.

"Двадцать второго июня 2024 года по ходатайству святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведённых переговоров освобождён митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан… В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву", — уточнили в отделе.

Ранее митрополит Ионафан отказался от обмена на украинских военнопленных и передачи в РФ. Пятилетний срок Ионафан получил по решению Винницкого горсуда, при этом у него конфисковали имущество. Его обвинили в оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Незалежной, а также критике церковного раскола. В марте Ионафан перенёс инсульт.