В Турции вновь произошло землетрясение

В провинции Малатья, находящейся на востоке Турции, случилось землетрясение магнитудой 4,0. Об этом пишет в соцсети X Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:29 по местному времени, которое совпадает с московским, в районе Доганшехир на глубине 10,96 километра. Есть ли пострадавшие и разрушено ли что-нибудь, пока неизвестно.