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23 июня, 00:22

В Турции вновь произошло землетрясение

AFAD: В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение в 4,0 балла

В провинции Малатья, находящейся на востоке Турции, случилось землетрясение магнитудой 4,0. Об этом пишет в соцсети X Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:29 по местному времени, которое совпадает с московским, в районе Доганшехир на глубине 10,96 километра. Есть ли пострадавшие и разрушено ли что-нибудь, пока неизвестно.

На Сахалине в ночь на воскресенье произошли два землетрясения
На Сахалине в ночь на воскресенье произошли два землетрясения

Ранее Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщил о четырёх землетрясениях, произошедших на севере страны 16 июня. Максимальная магнитуда подземных толчков достигла 4,7.

Обложка ©

Unsplash / Mahmut Aysan

Анатолий Симоненко
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