"Если боженька меня оставил жить, значит, я нужен": Защитник Донбасса потерял обе руки, но нашёл смысл жизни

Бывший ополченец Донбасса Юрий Шебанов с позывным Минус поделился с Kp.ru непростой историей своей жизни, достойной экранизации. Прошедший через страшные баталии 2014-го в Донецком аэропорту, Иловайске, Горловке и продолживший ратный путь в рядах участников СВО боец лишился обеих рук, но смог справиться с эмоциональными потрясениями. Теперь он делится этим опытом с ветеранами, которые оказались в такой же ситуации.

Парадокс, но верхние конечности уроженец Донецка потерял вовсе не на передовой, где бывал неоднократно, а во время увольнения. Внезапный обстрел ВСУ забрал у героя репортажа руки, но не отнял у него желание быть полезным Родине.

"Опустить руки я не мог, их попросту не было. Подумал, что если боженька меня оставил жить, значит, для чего-то я нужен. Когда с ноги сняли аппарат Илизарова, сразу занялся протезированием. Сейчас у меня бионический протез правой руки и с ним я делаю практически всё", — начал с шутки Юрий.

Новое призвание уже бывшему ополченцу помог найти донецкий филиал фонда "Защитники Отечества". Ему предложили вести приём посетителей — таких же ветеранов, которые нуждаются в поддержке. Тогда собеседник издания ещё даже не догадывался, какой силой на самом деле обладает.

"И вот первый, кого встречают они, это я. Не чиновник, который о войне знает понаслышке, а такой же, перепаханный боями. Они, когда видят, что я без рук, но не сломался, не спился, тоже меняют настрой. И сюда я прихожу не из-за денег, здесь появился смысл моей жизни", — признался Юрий.