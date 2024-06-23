Итальянский остров Капри закрыли для новых туристов из-за нехватки воды
Итальянский остров Капри. Обложка © Unsplash / Julia Worthington
Власти итальянского острова Капри издали запрет на приём новых паромов с туристами из-за проблем с водоснабжением. Ограничения вступили в силу утром 22 июня, сообщил портал ANSA со ссылкой на документ.
По данным издания, всему виной авария на трубопроводе, которая временно оставила тысячи приезжих без воды. Восстановить работоспособность инженерных коммуникаций удалось лишь к вечеру, однако мэр острова Паоло Фалько всё ещё не снял запрет.
Право посетить остров осталось только у его постоянных жителей и тех туристов, чьи отели обладают достаточными для обслуживания гостей водными ресурсами. Бронь номеров необходимо подтверждать перед покупкой билета на паром.
Проблемы с водоснабжением давно стали традиционными для Капри в сезон наплыва туристов. Схожие подводные камни ожидают и всех желающих посетить Индию, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку или Кубу. Там летнему отдыху помешают погодные явления в виде тропических дождей или зноя.