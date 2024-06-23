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23 июня, 06:24

"Хезболла" разбомбила лагерь израильских военных на артиллерийской базе

"Хезболла" ударила по артиллерийской базе в Верхней Галилее на севере Израиля

Военизированная шиитская партия "Хезболла" сообщила о нанесении ударов с использованием БПЛА по артиллерийской базе в Верхней Галилее на севере Израиля. Об этом сказано в заявлении формирования, размещённом в телеграм-канале.

"Отряды исламского сопротивления применили боевые беспилотники для нанесения удара по артиллерийской базе в поселении Бейт-Гилель. Во время атаки был поражён командно-наблюдательный пункт 403-го дивизиона и лагерь военнослужащих", — говорится в тексте публикации.

Эти вылазки являются ответной мерой на рейд израильских ВВС на район Эль-Хияра в регионе Западная Бекаа, где 22 июня было убито два полевых командира. Один из них был командиром спецподразделения "Эль-Фаджр" в радикальной суннитской группировке "Аль-джамаа аль-Исламия", которая находится в союзе с "Хезболлой" и палестинским движением ХАМАС в Ливане.

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Ранее Израиль пообещал ответить на участившиеся в последнее время атаки ливанского движения "Хезболла". Министр иностранных дел страны Исраэль Кац заявил, что в ближайшее время власти еврейского государства примут стратегические решения, направленные на нейтрализацию угрозы с севера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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