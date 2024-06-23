"Хезболла" разбомбила лагерь израильских военных на артиллерийской базе

Военизированная шиитская партия "Хезболла" сообщила о нанесении ударов с использованием БПЛА по артиллерийской базе в Верхней Галилее на севере Израиля. Об этом сказано в заявлении формирования, размещённом в телеграм-канале.

"Отряды исламского сопротивления применили боевые беспилотники для нанесения удара по артиллерийской базе в поселении Бейт-Гилель. Во время атаки был поражён командно-наблюдательный пункт 403-го дивизиона и лагерь военнослужащих", — говорится в тексте публикации.

Эти вылазки являются ответной мерой на рейд израильских ВВС на район Эль-Хияра в регионе Западная Бекаа, где 22 июня было убито два полевых командира. Один из них был командиром спецподразделения "Эль-Фаджр" в радикальной суннитской группировке "Аль-джамаа аль-Исламия", которая находится в союзе с "Хезболлой" и палестинским движением ХАМАС в Ливане.