Кремль высказался о летнем отпуске Путина

Путин, как и все федеральные служащие, имеет право на отпуск, однако он обычно продолжает заниматься рабочими делами и в летний период. Песков неоднократно отмечал, что график российского президента расписан поминутно. Но поскольку Путин, как и все, нуждается в отдыхе, для этого он использует выходные дни, "урывками".