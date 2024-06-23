Кремль высказался о летнем отпуске Путина
Песков: Пока непонятно, отправится ли Путин в отпуск этим летом
Владимир Путин в 2018 году на отдыхе в Туве. Фото © Kremlin.ru
Перспективы летнего отдыха российского президента Владимира Путина пока остаются туманными. Об этом заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока не известно", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос корреспондента.
Путин, как и все федеральные служащие, имеет право на отпуск, однако он обычно продолжает заниматься рабочими делами и в летний период. Песков неоднократно отмечал, что график российского президента расписан поминутно. Но поскольку Путин, как и все, нуждается в отдыхе, для этого он использует выходные дни, "урывками".
Владимир Путин зачастую делает выбор в пользу работы, однако не все мировые лидеры столь же трудоспособны. К примеру, президент США Джо Байден провёл 40% своего президентского срока в отпусках. С января 2021-го политик отдыхал 418 дней.