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23 июня, 06:36

Кремль высказался о летнем отпуске Путина

Песков: Пока непонятно, отправится ли Путин в отпуск этим летом

Владимир Путин в 2018 году на отдыхе в Туве. Фото © Kremlin.ru

Владимир Путин в 2018 году на отдыхе в Туве. Фото © Kremlin.ru

Перспективы летнего отдыха российского президента Владимира Путина пока остаются туманными. Об этом заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока не известно", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос корреспондента.

Путин, как и все федеральные служащие, имеет право на отпуск, однако он обычно продолжает заниматься рабочими делами и в летний период. Песков неоднократно отмечал, что график российского президента расписан поминутно. Но поскольку Путин, как и все, нуждается в отдыхе, для этого он использует выходные дни, "урывками".

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Владимир Путин зачастую делает выбор в пользу работы, однако не все мировые лидеры столь же трудоспособны. К примеру, президент США Джо Байден провёл 40% своего президентского срока в отпусках. С января 2021-го политик отдыхал 418 дней.

Владимир Озеров
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