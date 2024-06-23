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23 июня, 07:36
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Украинка убила 10-летнюю дочку и замуровала в гробницу из бетона, а потом молила полицию её найти

В Кривом Роге мать убила дочь, закатала в бетон и заявила в полицию о её пропаже

Украинка залила бетоном подвал с трупом убитой дочери. Фото © Telegram / Национальная полиция Украины

Украинка залила бетоном подвал с трупом убитой дочери. Фото © Telegram / Национальная полиция Украины

Жуткая трагедия в городе Кривой Рог потрясла Украину. Женщина убила свою десятилетнюю дочь, а после отнесла тело в погреб и закатала в бетон. Затем "разбитая горем" мать позвонила в полицию и сообщила, что у неё пропал ребёнок. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Тело 10-летней Дарины было найдено в дачном доме. Видео © Telegram / Кривой Рог

21 июня полицейские объявили о начале поисков Дарины, которая уже сутки не находилась дома. На страницах ведомства появились ориентировки с просьбой помочь отыскать улыбчивого ребёнка. Но уже ближе к вечеру вскрылась ужасающая правда. Тело малышки было найдено в самодельной гробнице в дачном доме, где часто бывали её родители.

В украинских телеграм-каналах стали появляться видео с задержанием женщины, которая, как сообщается, приходится матерью погибшей девочке. По основной версии, мать поместила мёртвую дочку в чемодан, отвезла на дачу и забетонировала её. После этого она позвонила в полицию и рассказала, что Дарина пропала. Журналисты узнали, что на теле девочки обнаружили множественные следы, в том числе на голове. Для установления точной причины смерти его доставили на экспертизу. Полиция же пока не подтверждала, что 10-летнюю Дарину убила именно её мать, но пост о поиске ребёнка с некоторых страниц уже удалили.

В Нижегородской области девушка убила приёмную мать и сбежала к биологической
В Нижегородской области девушка убила приёмную мать и сбежала к биологической

Ранее в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении матери, чью дочь жестоко убил собственный отец. По данным следствия, несчастную трёхлетнюю девочку постоянно истязали родители. Они регулярно избивали её, из-за чего на теле ребёнка были видны повреждения разной степени тяжести.

Владимир Озеров
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