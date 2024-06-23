У матери забрали младенца за отказ от прививок, в скандал вмешался глава Кузбасса

В городе Прокопьевске Кемеровской области у матери забрали новорождённого ребёнка. Местные телеграм-каналы утверждали, что инцидент произошёл 16 мая, а причиной стал отказ женщины проходить диспансеризацию, ставить ребёнку прививки и давать ему витамин D. После широкой огласки ситуацию прокомментировал в своём телеграм-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

Руководитель области отправил специальную комиссию в Прокопьевск для выяснения деталей произошедшего. Согласно её выводам, мать разлучили с ребёнком по её же воле.

"Заключение экспертов: состояние здоровья мамы не позволяет ей полноценно заниматься воспитанием ребёнка — он отстаёт в развитии от сверстников и был обессилен", — написал врио главы региона.

Середюк заявил, что ребёнок был отправлен в дом малютки по заявлению матери. С четырёх месяцев он перестал набирать вес. Кроме того, младенец до сих пор не может сидеть и ползать. В связи с этим врачи настаивают на проведении дообследования и лечении. Но всё же после вмешательства главы региона мама с малышом объединятся.

"Принято решение о переводе ребёнка вместе с мамой в областную клиническую детскую больницу имени Ю.А. Атаманова. Там его встречает опытная бригада медиков", — рассказал чиновник и пообещал, что семью обеспечат всем необходимым.