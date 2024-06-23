Кривой Рог накрыли едкий дым и смог из-за ЧП на коксохимическом заводе
ЧП на заводе в Кривом Роге. Видео © Telegram / УНИАН
Кривой Рог оказался весь в дыму и гари после того, как на местном коксохимическом заводе случилась авария. Об этом сообщило в телеграм-канале украинское издание "Страна".
ЧП на заводе в Кривом Роге. Видео © Telegram / УНИАН
"В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Город затянуло смогом и неприятным запахом", — говорится в тексте.
ЧП на заводе в Кривом Роге. Видео © Telegram / УНИАН
По предварительной информации, причиной пожара стало внезапное отключение производственных мощностей от внешней энергосистемы. Сейчас сотрудники предприятия вынуждены принимать срочные меры, чтобы спасти оборудование и станки.
При этом в воздухе рядом с заводом фиксируется повышенное содержание отравляющих веществ. Местные власти уже попросили жителей домов плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.
Ранее председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил в телеграм-канале, что вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Степень разрушений чиновник уточнять не стал.