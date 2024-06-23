ВСУ потеряли до 500 военных в зоне ответственности группировки "Запад" 23 июня, 10:42 3597 3597 ВСУ потеряли до 500 военных в зоне ответственности группировки "Запад". Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинская армия за сутки лишилась до 500 солдат в зоне ответственности группировки "Запад", которая успешно перешла в наступление и заняла более выгодные позиции. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11, 66, 115, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянка ДНР", — уточнили в ведомстве.

Также российские войска уничтожили у противника пять автомобилей, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 590 военных в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Кроме того, российским бойцам удалось улучшить положение по переднему краю линии соприкосновения.

Авторы Татьяна Миссуми