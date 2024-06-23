История пропавшей после кровавой ссоры с мужем матери двоих детей получила странную развязку Под Новосибирском женщина пропала после жестокого избиения мужем 23 июня, 11:19 5050 5050 Анастасия Кузнецова. Обложка © VK / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина избил свою жену, после чего она попала в больницу, но ушла оттуда и исчезла. У женщины двое детей двух и трёх лет, которые остались с отцом. Активисты поискового отряда "Лиза алерт" разместили ориентировку на женщину.

Анастасия Кузнецова находилась с семьёй на даче в посёлке Кудряшовский. По словам соседей и знакомых, пара часто скандалила и муж постоянно бил женщину. 17 июня Анастасия вновь стала жертвой рукоприкладства и сбежала из дома вся в крови. Сначала она пришла к родственнице.

"В этот день её избил муж. Она собралась и ушла. Пришла к родственнице вся в крови, ей предложили остаться, но Настя отказалась. Пришла в местную пивнушку, и там ей уже вызвали полицию и скорую помощь", — поделилась с kp.ru подруга пострадавшей.

Женщину увезли в больницу, но оттуда она сбежала. Муж сообщил о пропаже жены только 21 июня. Сегодня утром стало известно, что Анастасия нашлась. О её состоянии не сообщается, как и то, где она всё это время находилась.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили закопанным в лесу в Калужской области. У него найдены огнестрельные ранения. Возбуждено дело об убийстве. Двое подозреваемых уже задержаны.

Авторы Татьяна Миссуми