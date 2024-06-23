Вице-канцлер ФРГ выдвинул Китаю дерзкое требование по России Вице-канцлер ФРГ Хабек потребовал от Китая прекратить торговлю с Россией 23 июня, 11:39 3940 3940 Германия потребовала от Китая остановить экспорт в Россию. Обложка © Freepik / TravelScape

Германия требует от Китая остановить торговлю с Россией. Решительный призыв озвучил во время пресс-конференции в Шанхае вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, его цитирует Financial Times.

"Я посмотрел на данные по торговле и увидел, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40%. Это должно прекратиться", — подчеркнул немецкий вице-канцлер.

По словам Хабека, европейские чиновники надеются провести переговоры с Пекином и добиться выполнения своих требований в отношении России. Он также призвал Китай не воспринимать как наказание введение ЕС тарифов в размере 38% на китайские электромобили.

Ранее сообщалось, что после недавнего визита президента России Владимира Путина в Пекин отечественному бизнесу стало проще рассчитываться с КНР. Участники рынка рассказали, что если в апреле трансакции почти не проходили, то в мае объём импорта начал расти благодаря тому, что с Россией стали напрямую работать региональные китайские банки, у которых мало или практически нет международного бизнеса, а значит, им не страшны санкции Запада.

Авторы Татьяна Миссуми