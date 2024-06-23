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23 июня, 14:11

Пушков прошёлся по вице-канцлеру ФРГ после несуразного ультиматума Китаю из-за России

Пушков: Германия никак не сможет помешать китайскому экспорту в РФ

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в ответ на несуразное требование вице-канцлера Германии Роберта Хабека заявил, что экспорт Китая в Россию не остановится и западные политики не в силах на это как-то повлиять.

"Зелёный" вице-канцлер ФРГ Хабек не только провалился со своей бездарной партией на выборах в Европарламент, но и продолжает нести чушь, призывая Китай прекратить экспорт в Россию (?!). Он, видите ли, на днях посмотрел цифры роста товарооборота между Россией и Китаем и пришёл в ужас. Для него это, видимо, стало полным откровением", написал российский политик в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, Хабек напрасно делает такие заявления, поскольку Китай не будет сворачивать экспорт в Россию, чему ни сам вице-канцлер, ни его западные коллеги не смогут помешать. Сенатор напомнил, что это те самые политики, которые поставили немецкую экономику на край пропасти, превратив Германию в "больного человека Европы" и подорвав все подлинные интересы страны ради ложных целей.

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Ранее вице-канцлер ФРГ повеселил российских и китайских политиков, заявив, что ЕС будет работать над тем, чтобы товарооборот между Россией и Китаем прекратился. По его словам, европейские чиновники надеются провести переговоры с Пекином, после которых он обязательно выполнит все их требования.

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ТАСС / Анвар Галеев

Владимир Озеров
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