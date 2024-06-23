Ученица московской школы получила 400 баллов на ЕГЭ Вице-мэр Москвы Ракова сообщила о школьнице, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ 23 июня, 19:13 Александра Оглоблина. Обложка © Telegram / Московское образование

В Москве ученица Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырём предметам: русскому языку, математике, физике и информатике. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, комментируя результаты Единого государственного экзамена.

Она подчеркнула, что высокие баллы стали для школьницы не случайностью, а закономерностью. Девочка смогла психологически настроить себя на победу, а также не просто выполняла задания во время учёбы, но и постоянно проявляла любопытство, стараясь глубже понять тему.

"Главное — учиться. Когда два года учишься и готовишься целенаправленно к ЕГЭ, то чувствуешь себя более уверенно, идя на экзамен, и понимаешь, что сделала всё, что было в твоих силах, а потому это уже не так волнительно", — призналась Александра.

Ранее сообщалось, что в Москве два выпускника набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по трём предметам: Михаил Карасенко из школы № 218 и Егор Писарев из школы № 548. А 200 баллов получили 64 человека.

Авторы Татьяна Миссуми