Сочинская больница отсудила почти 1 млн рублей у реаниматолога, уехавшего на СВО 23 июня, 19:11 Игорь Чикаев. Обложка © Telegram / Mash

В Сочи больница отсудила 754 тысячи рублей у бывшего реаниматолога Игоря Чикаева, когда тот ушёл на фронт оказывать помощь раненым бойцам ВС РФ. Об этом врач рассказал в беседе с Mash.

Сочинская больница засудила реаниматолога, пока он был на СВО. Видео © Telegram / Mash

Мужчина устроился работать в ГБУЗ № 5 в 2017 году. Когда поменялось руководство, начались постоянные придирки к доктору. Сначала ему отказались выплатить премии за работу в пандемию, хотя фактически Чикаев отработал по графику в два раза больше. Также ему записывали фейковые прогулы, пытались поймать на несуществующих взятках и всячески мешали работать.

Три раза мужчину увольняли по надуманным предлогам, но каждый раз он через суд доказывал своё право на работу. Кроме того, он смог отсудить 754,7 тысячи рублей за то, что работал сверхурочно в пандемию ковида. Но его вновь подвели под увольнение. Чикаев отправился на фронт, а, вернувшись, узнал, что больница по суду вернула себе эту сумму. От комментариев главврач больницы отказался. Чикаев же вновь хочет судиться.

Ранее сообщалось, что в роддоме № 4 города Краснодара умерла пациентка после того, как ей провели операцию на матке. Причиной смерти стал разрыв кишки. Родственники намерены через суд доказать вину врача.

Авторы Татьяна Миссуми