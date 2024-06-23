Шеф-повар раскрыл, как выбрать идеального тунца

Чтобы подобрать свежего и вкусного тунца, стоит обращать внимание на оболочку его слизистой. Как рассказал шеф-повар Борис Лапытов, это один из главных критериев, который стоит учитывать.

"В первую очередь обратите внимание на слизистую оболочку рыбы. Если она есть, это верный знак того, что рыба "успела полежать". Также стоит проверить, в каком состоянии была рыба на момент вылова. На это укажут бледный цвет жабр и мутность глаз. А по цвету брюшка можно выяснить, как долго рыбу транспортировали", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".

Он также отметил, что цвет тунца — это не тот признак, на который нужно обращать внимание. А ещё подчеркнул, что наиболее ярко ощутить его истинный вкус позволяет подача без термической обработки. Даже готовя рыбу дома, нужно оставлять её часть на сашими. Можно также провести кулинарные эксперименты, приготовив салат с тунцом или стейк.