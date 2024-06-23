"Их положение ещё хуже": Экс-депутат Рады оценил вероятность ядерной войны
Экс-депутат Верховной рады Царёв: Не вижу предпосылок для ядерной войны
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. Обложка © ТАСС / Тихомиров Станислав
Никакой угрозы ядерной войны нет, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, подводя итоги конференции в Швейцарии. По его словам, и Украина, и Запад понимают, что каждый их следующий шаг сделает ещё хуже и приведёт к ещё большим потерям.
"Сейчас и Запад, и Украина в состоянии цугцванга. Все понимают (и Украина, и Запад), что следующая ситуация будет для Украины хуже. И понимают, что каждый шаг, который они совершают, делает, как в цугцванге, их положение ещё хуже. Но они откладывают решение, потому что для Соединённых Штатов, для Европейского союза те затраты, в которые обходится Украина, между нами говоря, это совершенно небольшие затраты, но для того, чтобы сохранять ситуацию", — заявил бывший нардеп в эфире радио "Комсомольская правда".
Царёв считает, что для того, чтобы переломить ситуацию, Западу придётся поставлять киевскому режиму очень много оружия, но даже для его эксплуатации понадобится человеческий ресурс, которого ВСУ недостаёт. В заключение он выразил мнение, что вряд ли кто-то осмелится подключить ядерное оружие в данном конфликте.
Ранее вероятность ядерной войны оценила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что нет ощущения грядущей угрозы, однако в мире прослеживаются нехорошие тренды.