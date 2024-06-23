"Их положение ещё хуже": Экс-депутат Рады оценил вероятность ядерной войны

Никакой угрозы ядерной войны нет, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, подводя итоги конференции в Швейцарии. По его словам, и Украина, и Запад понимают, что каждый их следующий шаг сделает ещё хуже и приведёт к ещё большим потерям.

"Сейчас и Запад, и Украина в состоянии цугцванга. Все понимают (и Украина, и Запад), что следующая ситуация будет для Украины хуже. И понимают, что каждый шаг, который они совершают, делает, как в цугцванге, их положение ещё хуже. Но они откладывают решение, потому что для Соединённых Штатов, для Европейского союза те затраты, в которые обходится Украина, между нами говоря, это совершенно небольшие затраты, но для того, чтобы сохранять ситуацию", — заявил бывший нардеп в эфире радио "Комсомольская правда".