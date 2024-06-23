В ядерной доктрине России может измениться скорость применения ЯО
Картаполов заявил, что РФ может изменить в ядерной доктрине время применения ЯО
Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину в случае роста угроз для принятия быстрого решения о применении ядерного оружия. Об этом заявил РИА "Новости" глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Всё будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение", — объяснил парламентарий.
Глава Комитета Госдумы по обороне добавил, что в настоящее время конкретно говорить о корректировке доктрины рано.
Напомним, президент РФ Владимир Путин допустил изменения в ядерной доктрине России и обратил внимание на то, что наша страна никого не просит о помощи в украинском конфликте. Он сообщил при этом, что российские ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Глава государства также назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию кризиса.
Пресс-служба Минобороны РФ