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23 июня, 06:20

В ядерной доктрине России может измениться скорость применения ЯО

Картаполов заявил, что РФ может изменить в ядерной доктрине время применения ЯО

Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину в случае роста угроз для принятия быстрого решения о применении ядерного оружия. Об этом заявил РИА "Новости" глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Всё будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение", — объяснил парламентарий.

Глава Комитета Госдумы по обороне добавил, что в настоящее время конкретно говорить о корректировке доктрины рано.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин допустил изменения в ядерной доктрине России и обратил внимание на то, что наша страна никого не просит о помощи в украинском конфликте. Он сообщил при этом, что российские ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Глава государства также назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию кризиса.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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