В ядерной доктрине России может измениться скорость применения ЯО

Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину в случае роста угроз для принятия быстрого решения о применении ядерного оружия. Об этом заявил РИА "Новости" глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Всё будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение", — объяснил парламентарий.