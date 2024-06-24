Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 22:28

"Всё будет хорошо": В Белоруссии отказались отчитываться о тренировках с ядерным оружием

В Белоруссии хотят проводить тренировки с ядерным оружием без оповещений

Белоруссия будет и впредь устраивать тренировки с ядерным оружием, при этом заранее никого оповещать об этом не будет, предупредил министр обороны страны Виктор Хренин в эфире местного телеканала СТВ.

"Дальше, конечно же, они будут. Ведь надо свой уровень постоянно поддерживать. Они будут проходить в плановом порядке; конечно, что-то мы будем оповещать, что-то — и без оповещения. Всё у нас будет хорошо", — заявил Хренин.

Хренин также отметил, что проведённая совместно с Россией тренировка по действиям с тактическим ядерным оружием показала готовность ВС страны к его применению в случае необходимости.

"Но лучше, конечно, до этого не доходить", — добавил министр.

Украина нарастила численность войск на границе с Белоруссией
Украина нарастила численность войск на границе с Белоруссией

Тем временем в стране стартовала внезапная проверка готовности соединений и воинских частей. Военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи на полигонах в Брестской и Гомельской областях, а также отработать оперативный выход в назначенные районы и заступление на дежурство.

Обложка ©

Mil.by

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров