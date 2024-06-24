"Всё будет хорошо": В Белоруссии отказались отчитываться о тренировках с ядерным оружием

Белоруссия будет и впредь устраивать тренировки с ядерным оружием, при этом заранее никого оповещать об этом не будет, предупредил министр обороны страны Виктор Хренин в эфире местного телеканала СТВ.

"Дальше, конечно же, они будут. Ведь надо свой уровень постоянно поддерживать. Они будут проходить в плановом порядке; конечно, что-то мы будем оповещать, что-то — и без оповещения. Всё у нас будет хорошо", — заявил Хренин.

Хренин также отметил, что проведённая совместно с Россией тренировка по действиям с тактическим ядерным оружием показала готовность ВС страны к его применению в случае необходимости.

"Но лучше, конечно, до этого не доходить", — добавил министр.