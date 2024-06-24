Обломки сбитых дронов упали на территорию промпредприятия в Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник и подавили ещё два. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. Обломки дронов рухнули на территории промышленного предприятия.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами", — пояснил Голубев.