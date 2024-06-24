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23 июня, 23:22

Обломки сбитых дронов упали на территорию промпредприятия в Ростовской области

Губернатор Голубев: В Ростовской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ

В Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник и подавили ещё два. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. Обломки дронов рухнули на территории промышленного предприятия.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами", — пояснил Голубев.

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Ранее об ударе беспилотников-камикадзе по Грайворону сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель убит и трое ранены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Симоненко
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