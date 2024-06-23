Богомаз: Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ на село в Брянской области
Мирный житель получил ранения в результате украинского удара с помощью FPV-дронов по селу Новый Ропск Климовского района Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате террористической атаки лёгкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждено два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.
Напомним, Украина начала атаковать Брянскую область ещё вечером 22 июня, однако все атаки были успешно отражены. Позже Богомаз сообщал, что за ночь над регионом сбили 30 вражеских беспилотников. Уточнялось, что БПЛА самолётного типа были уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО Министерства обороны.
Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov