Богомаз: Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ на село в Брянской области

Мирный житель получил ранения в результате украинского удара с помощью FPV-дронов по селу Новый Ропск Климовского района Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате террористической атаки лёгкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждено два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.