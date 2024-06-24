Иран хочет признать силовые структуры Канады террористами
Меджлис Ирана призвал объявить военных и правоохранителей Канады террористами
Иранский парламент подготовил ответ на решение канадских властей внести Корпус стражей Исламской революции в перечень террористических организаций. Меджлис предложил присвоить аналогичный статус силовым структурам североамериканского государства. Документ подписали 250 депутатов, сообщило агентство Nour News.
"Было внесено предложение, требующее от правительства объявить террористами армию, а также вооружённые силы и силы безопасности, связанные с канадским правительством", — гласит публикация.
Также депутаты парламента назвали действия Оттавы "глупым актом", противоречащим международным законам. КСИР не только защищает территориальную целостность Ирана, но и отстаивает права угнетённых народов региона, сказано в документе.
Ранее МИД Канады также призвал граждан страны как можно скорее покинуть Иран. Туристов и лиц с двойным гражданством предупредили о высоком риске произвольного задержания.
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