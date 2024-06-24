Иран хочет признать силовые структуры Канады террористами

Иранский парламент подготовил ответ на решение канадских властей внести Корпус стражей Исламской революции в перечень террористических организаций. Меджлис предложил присвоить аналогичный статус силовым структурам североамериканского государства. Документ подписали 250 депутатов, сообщило агентство Nour News.

"Было внесено предложение, требующее от правительства объявить террористами армию, а также вооружённые силы и силы безопасности, связанные с канадским правительством", — гласит публикация.

Также депутаты парламента назвали действия Оттавы "глупым актом", противоречащим международным законам. КСИР не только защищает территориальную целостность Ирана, но и отстаивает права угнетённых народов региона, сказано в документе.