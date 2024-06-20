Захарова уличила самую западную страну — Канаду — в нарушении западных ценностей Захарова указала на невиданную скорость принятия в Канаде закона об иноагентах 20 июня, 13:12 Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание грузинской оппозиции на то, с какой невиданной скоростью был принят законопроект по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде. Так, весь процесс занял всего полтора месяца. При этом оппоненты закона об иноагентах в Тбилиси были против принятия документа как раз из-за "западных ценностей".

"Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на всё ради отмены закона об иноагентах, мотивируя свои действия верностью "западным ценностям". Итак, Канада. Западнее (во всех смыслах) не бывает. Цитадель "западных ценностей", — написала дипломат в телеграм-канале, приведя хронологию внесения и одобрения канадскими властями законопроекта о создании реестра иноагентов.

Весь процесс занял время с 3 мая по 18 июня, полтора месяца, — невиданная скорость для таких важных изменений правового режима.

"Законопроект содержит следующие предложения: создание реестра иноагентов; ограничение сотрудников посольств; создание аппарата комиссара по контролю за иностранным влиянием", — напомнила Захарова.

Она также обратила внимание, что 14 групп канадских диссидентов призвали прекратить эту парламентскую чрезвычайщину и вернуться к нормальной работе, увидев в такой спешке попытку протолкнуть через парламент репрессивный закон накануне парламентских выборов.

Как сообщал Life.ru, закон об иноагентах в Грузии привёл не только к бурным обсуждениям и потасовкам в парламенте, но и к народным волнениям в Тбилиси. Несмотря на то что президент страны Саломе Зурабишвили даже наложила на закон вето, парламент его преодолел, и скандальный документ был принят. Возмущение по поводу инициативы в основном выражали страны Запада, в США даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией.

Авторы Александра Вишнякова