Мантуров раскрыл Life.ru секретный способ против прослушки его личного смартфона
Вице-премьер Мантуров признался Life.ru, что хранит телефон в чехле от прослушек
Первый вице-премьер Денис Мантуров в комментарии Life.ru на встрече в Пхеньяне признался, что почти не использует мобильный телефон. Поэтому, когда у всех российских делегатов изъяли смартфоны и выдали северокорейские с ограничениями, он его даже не видел.
Вице-премьер Мантуров признался, что хранит мобильный телефон в чехле от прослушек. Видео © Life.ru
"Пользуюсь, да, просто редко. Вообще, в основном находишься на работе, его — в чехол. А так, если в поездке, то у помощника", — говорит Мантуров про использование мобильного.
Вице-премьер отметил, что в обычное рабочее время пользуется только проводными телефонами, а мобильный хранит в специальном чехле, который исключает возможность прослушки.
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