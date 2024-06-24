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24 июня, 09:45

Мантуров раскрыл Life.ru секретный способ против прослушки его личного смартфона

Вице-премьер Мантуров признался Life.ru, что хранит телефон в чехле от прослушек

Первый вице-премьер Денис Мантуров в комментарии Life.ru на встрече в Пхеньяне признался, что почти не использует мобильный телефон. Поэтому, когда у всех российских делегатов изъяли смартфоны и выдали северокорейские с ограничениями, он его даже не видел.

Вице-премьер Мантуров признался, что хранит мобильный телефон в чехле от прослушек. Видео © Life.ru

"Пользуюсь, да, просто редко. Вообще, в основном находишься на работе, его — в чехол. А так, если в поездке, то у помощника", — говорит Мантуров про использование мобильного.

Вице-премьер отметил, что в обычное рабочее время пользуется только проводными телефонами, а мобильный хранит в специальном чехле, который исключает возможность прослушки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимира Путина удивил крайне тёплый приём в Северной Корее. Российский президент ожидал сухого и протокольного приветствия. Он отметил, что больше всего его удивило то, что происходило в частном порядке.

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Life.ru

Николай Рюмин
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