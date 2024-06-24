Мантуров раскрыл Life.ru секретный способ против прослушки его личного смартфона

Первый вице-премьер Денис Мантуров в комментарии Life.ru на встрече в Пхеньяне признался, что почти не использует мобильный телефон. Поэтому, когда у всех российских делегатов изъяли смартфоны и выдали северокорейские с ограничениями, он его даже не видел.

Вице-премьер Мантуров признался, что хранит мобильный телефон в чехле от прослушек. Видео © Life.ru

"Пользуюсь, да, просто редко. Вообще, в основном находишься на работе, его — в чехол. А так, если в поездке, то у помощника", — говорит Мантуров про использование мобильного.

Вице-премьер отметил, что в обычное рабочее время пользуется только проводными телефонами, а мобильный хранит в специальном чехле, который исключает возможность прослушки.