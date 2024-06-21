Министры обороны России и КНДР не проводили отдельную встречу в Пхеньяне
Песков: Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР в Пхеньяне не было
Министры обороны России и КНДР Сергей Лавров и Кан Сун Нам не проводили двустороннюю встречу в ходе визита главы государства Владимира Путина в Пхеньян. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не было", — заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос РИА "Новости".
Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин на днях с официальным визитом находился в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а потом подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. В составе российской делегации также были глава МИД Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов и другие российские чиновники.
Life.ru / Андрей Тишин